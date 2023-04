Tommaso Paradiso, il racconto sugli attacchi di panico: “Sono finito in ospedale” (Di venerdì 7 aprile 2023) La vita ha spesso messo a dura prova Tommaso Paradiso. Il cantante, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, ha infatti dovuto fare i conti con gli attacchi di panico, un problema piuttosto diffuso e che colpisce numerose persone. Lui ci è passato, è finito addirittura in ospedale e l’ha superato attraverso un percorso di analisi. E, parlando delle difficoltà che la vita gli ha posto davanti, ha svelato anche di essere cresciuto senza un padre: le sue intime confessioni. Tommaso Paradiso vittima di attacchi di panico: la rivelazione Gli attacchi di panico Sono un disagio piuttosto diffuso e che mette a dura prova la stabilità psico-fisica di chi ne ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023) La vita ha spesso messo a dura prova. Il cantante, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, ha infatti dovuto fare i conti con glidi, un problema piuttosto diffuso e che colpisce numerose persone. Lui ci è passato, èaddirittura ine l’ha superato attraverso un percorso di analisi. E, parlando delle difficoltà che la vita gli ha posto davanti, ha svelato anche di essere cresciuto senza un padre: le sue intime confessioni.vittima didi: la rivelazione Glidiun disagio piuttosto diffuso e che mette a dura prova la stabilità psico-fisica di chi ne ...

