TISG vara S-Force Silver Star | superyacht in collaborazione con Armani

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 7 aprile 2023) The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha annunciato il varo del nuovoAdmiral 55 metri S-, che presenta gli interni interamente a cura di Giorgio. La vendita, che risale al 2021, è stata finalizzata tramite il broker Jean-Claude Carme di TWW Yachts in rappresentanza dell’armatore. S-è unico nel suo genere Il progetto, i cui interni/Casa sono stati curati da Giorgioe il suo Team incon il Centro Stile Admiral, interpreta e mette insieme il DNA dei due brand, per dar vita a ununico, il cui interior è frutto dell’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e ...