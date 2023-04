Tiro a segno | Coppa del Mondo Lima 2023 | Sofia Ceccarello rappresenterà l’Italia in Perù

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo gli Europei a 10m, svoltisi a Tallin nel mese di marzo, e la scelta di non andare a Bhopal (India), per la terza tappa delladeldi, la nazionale italiana torna protagonista, seppur in maniera ridotta. In vista del meeting di CdM – il quarto stagionale – che si terrà a, in, la formazione tricolore sarà infatti rappresentata da. L’emiliano-romagnola specialista della carabina, classe 2002, che vanta già una partecipazione a Cinque Cerchi in quel di Tokyo, sparerà sia nel contest ad aria compressa dai 10m sia in quello delle 3 posizioni da 50m., che ha intrapreso una carriera sportivo-universitaria in America, all’appuntamento ...