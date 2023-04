Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno insieme? (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo i flirt con Lourdes Leon, figlia di Madonna e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny, ecco che una “sorella” molto famosa si sarebbe ‘affacciata’ nella vita di Timothée Chalamet. Si tratta di Kylie Jenner, minore di Kim Kardashian. Il gossip arriva da Deuxmoi, un profilo Instagram “beninformato”, ma non è stato confermato né smentito dai due protagonisti. La modella e imprenditrice è single dopo aver chiuso la relazione con Travis Scott, dal quale ha avuto due figli. A quanto pare Chalamet e Jenner avrebbero cominciato a frequentarsi lo scorso gennaio: incrociando le date dei post social (sigh) sembra che la coppia fosse ad Aspen nello stesso periodo. Un’altra occasione d’incontro sarebbe stata la settimana parigina e or,a secondo il sito gossiparo, va tenuto d’occhio il Coachella dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo i flirt con Lourdes Leon, figlia di Madonna e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny, ecco che una “sorella” molto famosa si sarebbe ‘affacciata’ nella vita di. Si tratta di, minore di Kim Kardashian. Il gossip arriva da Deuxmoi, un profilo Instagram “beninformato”, ma non è stato confermato né smentito dai due protagonisti. La modella e imprenditrice è single dopo aver chiuso la relazione con Travis Scott, dal quale ha avuto due figli. A quanto pareavrebbero cominciato a frequentarsi lo scorso gennaio: incrociando le date dei post social (sigh) sembra che la coppia fosse ad Aspen nello stesso periodo. Un’altra occasione d’incontro sarebbe stata la settimana parigina e or,a secondo il sito gossiparo, va tenuto d’occhio il Coachella dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... finthefuturex : RT @fineelinexwalls: ma in che senso kylie jenner e timothée chalamet si stanno frequentando - fineelinexwalls : ma in che senso kylie jenner e timothée chalamet si stanno frequentando - familia_prelude : mio fratello, a cui non frega niente dei gossip, è corso in camera mia e mi fa “oh ma ho visto che timothée chalame… - Skysbluesun : Kylie Jenner y Timothee Chalamet son pareja... Abril bienvenido JSJAJSJSJ - imscorpjo : ma in che senso timothée chalamet e kylie jenner si stanno frequentando???? -

