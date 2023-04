TIM punta sull’inclusione sociale con la tecnologia accessibile: il bando da 700mila euro (Di venerdì 7 aprile 2023) TIM punta sull’inclusione sociale aprendo la call rivolta a rendere la tecnologia più accessibile – in termini di servizi per l’intera società: obiettivo della Call for IDEAs è individuare e suggerire idee e proposte con una visione ampia, a medio-lungo termine, che partano da una attenta lettura del contesto di appartenenza e dei suoi reali bisogni. Inoltre, è previsto il coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento sfruttando la tecnologia come elemento distintivo per innovare in modo responsabile e sostenibile, trasformando la società e migliorando la vita delle persone. Come funziona la call di TIM I progetti che possono essere ammessi nella call di TIM devono essere volti a promuovere un migliore utilizzo delle nuove tecnologie, insieme a capacità di gestione ed ... Leggi su fmag (Di venerdì 7 aprile 2023) TIMaprendo la call rivolta a rendere lapiù– in termini di servizi per l’intera società: obiettivo della Call for IDEAs è individuare e suggerire idee e proposte con una visione ampia, a medio-lungo termine, che partano da una attenta lettura del contesto di appartenenza e dei suoi reali bisogni. Inoltre, è previsto il coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento sfruttando lacome elemento distintivo per innovare in modo responsabile e sostenibile, trasformando la società e migliorando la vita delle persone. Come funziona la call di TIM I progetti che possono essere ammessi nella call di TIM devono essere volti a promuovere un migliore utilizzo delle nuove tecnologie, insieme a capacità di gestione ed ...

