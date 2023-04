Ti ricordi… “Le chat” Bernard Lama e la sua inseparabile tuta lunga: portiere icona del Psg prima dei petrodollari (Di venerdì 7 aprile 2023) Le chat. Per l’agilità e i balzi da una parte all’altra della porta, ma anche per quell’aria guardinga e austera. Che ci starebbe a pennello sul manifesto di Steinlen: le chat noir. Sì, anche per via dell’inseparabile tuta lunga, d’ordinanza in estate o in inverno, rigorosamente nera. Bernard Lama è un’icona: uno che ha influenzato e probabilmente cambiato il ruolo di portiere tra gli anni ’80 e ’90. Esplosivo, agile, coraggioso: spettacolare ma senza cercare la spettacolarità, come invece accadeva spesso ai portieri estrosi di quell’epoca. Nasce in Francia, ma cresce in Guyana e ci lascia il cuore quando torna in Europa: dalle squadre giovanili arriva al Lille nel 1981. È il terzo portiere, non gioca ma si intuiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Le. Per l’agilità e i balzi da una parte all’altra della porta, ma anche per quell’aria guardinga e austera. Che ci starebbe a pennello sul manifesto di Steinlen: lenoir. Sì, anche per via dell’, d’ordinanza in estate o in inverno, rigorosamente nera.è un’: uno che ha influenzato e probabilmente cambiato il ruolo ditra gli anni ’80 e ’90. Esplosivo, agile, coraggioso: spettacolare ma senza cercare la spettacolarità, come invece accadeva spesso ai portieri estrosi di quell’epoca. Nasce in Francia, ma cresce in Guyana e ci lascia il cuore quando torna in Europa: dalle squadre giovanili arriva al Lille nel 1981. È il terzo, non gioca ma si intuiscono ...

