Thiago Motta e quel Bologna ambizioso e ispirato all’Atalanta di Gasperini

(Di venerdì 7 aprile 2023) Contro l’Atalantavorrà impressionare ancora: il suotantoquanto rivitalizzato Se da una parte l’Atalanta si sta preparando al meglio per la sfida di sabato, dall’altra arriva a Bergamo unche sembra quasi ricondurre ala che fu “la prima Atalanta di”: piena di esperimenti, ambiziosa, giovane guidata da un condottiero come, ideologicamente vicino al suo mentore (dalla piazza rossoblu addirittura soprannominato anche “Merlino”).nonostante predichi un modulo come il 4-2-3-1, l’allievo ha fatto sue certi insegnamenti del tecnico di Grugliasco: aggressività, capacità di far trasmettere ai ...

BOLOGNA - Se dopo un 3 - 0 il pensiero è al puntualizzare quello che non ha funzionato, le ragioni van cercate fin sui banchi di scuola dove ilragazzino incassato un bel voto probabilmente si crucciava per l'unica risposta sbagliata. "Sono sempre stato molto esigente con me stesso, facendomi anche male da solo come persona, ero ...In vista della trasferta del Bologna contro l'Atalanta (partita programmata per sabato 8 aprile alle ore 16.30) ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei rossoblù. Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico italo - brasiliano ha parlato dell'attaccante Musa Barrow. Ecco le parole dell'allenatore del Bologna: " Con l'Udinese non è uscito per un ...In mezzo, alle 16.30, l'Atalanta riceve un Bologna in forma: un altro colpo dia 5,25, guida però Gasperini a 1,65. RED/Agipro

Thiago Motta insomma tiene entrambi in considerazione per un posto da titolare ma sembra che deciderà all'ultimo, usufruendo del massimo apporto da parte di entrambi anche in allenamento, dove il ...