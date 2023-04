The Mandalorian stagione 3, la recensione del sesto episodio: verticalità (Di venerdì 7 aprile 2023) Questo sesto episodio di The Mandalorian riporta al centro della narrazione le figure di Din Djarin e Grogu. A fare da padrona, però, è Bo Katan, ormai vera protagonista della serie e vero punto di forza della stagione. L’episodio è ben costruito e riesce a mantenere vivo l’interesse, anche grazie ad una costruzione investigativa ben strutturata. Peccato per la trama orizzontale, poco esplorata se non sul finale ma in modo molto marginale e assolutamente non coeso. The Mandalorian stagione 3: tra camei e droidi The Mandalorian stagione 3: Jack Black nel suo cameo Questo terz’ultimo episodio di The Mandalorian ci mostra l’inizio della missione di Mando e Bo Katan, ovvero la riunificazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Questodi Theriporta al centro della narrazione le figure di Din Djarin e Grogu. A fare da padrona, però, è Bo Katan, ormai vera protagonista della serie e vero punto di forza della. L’è ben costruito e riesce a mantenere vivo l’interesse, anche grazie ad una costruzione investigativa ben strutturata. Peccato per la trama orizzontale, poco esplorata se non sul finale ma in modo molto marginale e assolutamente non coeso. The3: tra camei e droidi The3: Jack Black nel suo cameo Questo terz’ultimodi Theci mostra l’inizio della missione di Mando e Bo Katan, ovvero la riunificazione di ...

