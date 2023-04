The Good Mothers | recensione | la serie sulle donne che hanno sfidato la ‘Ndrangheta

(Di venerdì 7 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color di Stefano Di Maria Una delle miglioridel 2023 è uscita il 5 aprile, con tutti e sei gli episodi, su Disney Plus: è THE, prodotto da House Productions e Wildside, con un cast stellare: Gaia Girace (indimenticabile in L’AMICA GENIALE), Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli (nota soprattutto per la sua partecipazione a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ad appena due giorni dall'uscita della serie tv, la collaboratrice di giustizia di Rosarno Giuseppina Pesce prende le distanze e denuncia la messa in onda diMothers , trasmessa sul canale Disney+ . Stando al legale della pentita di ' Ndrangheta , l'avvocato Michela Scafetta, nessuno prima ha chiesto e acquisito il consenso della collaboratrice di ...... l'attore ha raccontato che Anthony Mackie , sua costar nel film vincitore dell'Oscar del 2009... ha dichiarato Renner a in una clip dall'intervista condivisa daMorning America in cui ha ...... i gioielli, ovviamente sono Bulgari ! Anne Hathaway in GIVENCHY Credits: Courtesy of Press Office In Italia invece è stata presentata con una première dimothers , serie tv che racconta la ...

The Good Mothers, su Disney+ il dramma delle donne della ‘ndrangheta Today.it

Ispirato alla storia vera di alcune donne coraggiose che scelsero la libertà contro l'oppressione mafiosa, The Good Mothers è la serie disponibile su Disney+ fra thriller e storia criminale da un punt ...Ad appena due giorni dall’uscita della serie tv, la collaboratrice di giustizia di Rosarno Giuseppina Pesce prende le distanze e denuncia la messa in onda di The Good Mothers, trasmessa sul canale Dis ...