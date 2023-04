The Good Mothers, chi è Giuseppina Pesce: la vera storia della pentita di ‘ndrangheta che vuole bloccare la nuova serie di Disney+ (Di venerdì 7 aprile 2023) Ad appena due giorni dall’uscita della serie tv, la collaboratrice di giustizia di Rosarno Giuseppina Pesce prende le distanze e denuncia la messa in onda di The Good Mothers, trasmessa sul canale Disney+. Stando al legale della pentita di ‘ndrangheta, l’avvocato Michela Scafetta, nessuno prima ha chiesto e acquisito il consenso della collaboratrice di giustizia. “A ciò si aggiunga – è scritto in una nota dell’avvocato – che la signora Pesce si dissocia dalla narrazione della vicenda, in particolar modo per quel che attiene al contenuto dei primi 3 episodi, ove viene riprodotto un personaggio che nulla ha a che vedere con la storia reale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Ad appena due giorni dall’uscitatv, la collaboratrice di giustizia di Rosarnoprende le distanze e denuncia la messa in onda di The, trasmessa sul canale. Stando al legaledi, l’avvocato Michela Scafetta, nessuno prima ha chiesto e acquisito il consensocollaboratrice di giustizia. “A ciò si aggiunga – è scritto in una nota dell’avvocato – che la signorasi dissocia dalla narrazionevicenda, in particolar modo per quel che attiene al contenuto dei primi 3 episodi, ove viene riprodotto un personaggio che nulla ha a che vedere con lareale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luciomusolino : The Good Mothers, chi è Giuseppina Pesce: la vera storia della pentita di ‘ndrangheta che vuole bloccare la nuova s… - lametino : The Good Mothers, collaboratrice giustizia diffida Disney: ”Mi dissocio dalla narrazione fatta su di me” - - VeroMilani913 : RT @Viola_Mininflu: @creTania_ Segnalo il nuovo podcast che ha fatto uscire proprio adesso, 'Le Onorate', sulle donne di mafia (collegato a… - DisneyPlusIT : Ecco che cosa è uscito questa settimana ?? ?? The Good Mothers ?? The Mandalorian - Nuovo episodio ????? The Residen… - gracieabramsITA : Continuate a richiedere per portare Gracie in Italia!! #GracieComeToItaly -