The Acolyte | la nuova serie Star Wars arriverà su Disney+ nel 2024 | È un incrocio tra Frozen e Kill Bill

(Di venerdì 7 aprile 2023) The, lachesunel, è stata presentata durante laCelebration di Londra, tra le parole del cast e della showrunner Leslye Headland. LaCelebration di Londra ha regalato ai fan la possibilità di ricevere nuove informazioni in merito a The, ladiche dovrebbe arrivare sunel, mostrando una breve clip che solo i presenti hanno potuto vedere. Come riportato da The Wrap, il nuovo show live-action nasce dalla mente di Leslye Headland e si svolge tra l'era dell'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel, e ...

La Star Wars Celebration di Londra ha regalato ai fan la possibilità di ricevere nuove informazioni in merito a, la serie di Star Wars che dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2024, mostrando una breve clip che solo i presenti hanno potuto vedere. Come riportato daWrap, il nuovo show live - action ...E' stata presentata inoltre la nuova serie. Per l'occasione è stato svelato il nuovo logo: Il cast include Amandla Stenberg, Lee Jung - jae, Manny Jacinto, Jodie Turner - Smith e Dafne ...

Kathleen Kennedy, the president of LucasFilm, came to present the next movies and series of the universe. Ashoka, The Acolyte, Skeleton Crew and many films, we detail you all the announcements. All ...More from The Hollywood Reporter 'Ahsoka' Trailer Puts Rosario Dawson at Center of 'Star Wars' Galaxy 'The Acolyte': First Teaser for 'Star Wars' Live-Action Series Unveiled at Celebration Event ...