(Di venerdì 7 aprile 2023) TFA: ilPA, approvato in Consiglio dei Ministri e di cui conosciamo ancora solo lain entrata e non il testo approvato definitivamente potrebbe contenere una modifica alla legislazione vigente che permetterebbe di ampliare l'ai corsi di specializzazione. Il bando è atteso a breve. I dettagli. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : TFA sostegno VIII ciclo, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinq… - EdizioniAnicia : Accesso diretto al TFA sostegno, novità dalla bozza del decreto legge PA - TecnicaScuola : Reclutamento docenti, Flc Cgil: ok assunzioni da Gps prima fascia sostegno e accesso Tfa. Positivo rinvio vincoli m… - SISAsindacato : #TFA sostegno: accesso senza selezioni per docenti con tre anni di servizio su #sostegno negli ultimi cinque - sisascuola : #TFA sostegno: accesso senza selezioni per docenti con tre anni di servizio su #sostegno negli ultimi cinque -

112 del 6 maggio 2022, sia perche posto comune, e riguarda tutti coloro che sono in possesso di abilitazione e/oe che non sono in prima fascia. Lo scorrimento per le ...5 interviene su tre questioni: Assunzioni da GPSAccesso alcon quota di riserva Rinvio dei vincoli della mobilità agli assunti dal 2023/24 1) Assunzioni da GPSIl ...Luigi Traetta , docente di Pedagogia speciale e coordinatore del corso di specializzazione, e Domenico Monacis , ricercatore in Metodi e didattiche delle attività motorie, che ...

TFA sostegno VIII ciclo, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque. BOZZA decreto PA Orizzonte Scuola

TFA sostegno, per l'accesso diretto ai nuovi corsi non servirà l'abilitazione: le novità contenute nella bozza del decreto legge PA.a seguito del VII ciclo del TFA sostegno). Sarà anche precisato che fino allo scioglimento della riserva non sarà possibile aspirare ad eventuali incarichi finalizzati al ruolo” . Per la UIL le ...