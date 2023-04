Tesla | alcuni dipendenti hanno guardato e condiviso video registrati dalle telecamere delle auto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Brutta storia di violazione della privacy per Tesla - _mrbyte : RT @legale: A proposito di auto connesse: un'inchiesta di ?@Reuters? rivela che alcuni lavoratori di #Tesla hanno condiviso #immagini sensi… - newsdiborsa : ?? Tesla $TSLA ha implementato una nuova riduzione dei prezzi in tutta la sua gamma, tagliando il prezzo di alcuni m… - MarioPalamara : RT @legale: A proposito di auto connesse: un'inchiesta di ?@Reuters? rivela che alcuni lavoratori di #Tesla hanno condiviso #immagini sensi… - khamul2k12 : RT @legale: A proposito di auto connesse: un'inchiesta di ?@Reuters? rivela che alcuni lavoratori di #Tesla hanno condiviso #immagini sensi… -

Secondo un ex dipendente didei video potrebbero essere stati registrati quando i veicoli erano spenti, consentendo di vedere all'interno dei garage delle persone e delle loro proprietà ...In palese violazione di qualsiasi principio inerente al rispetto della privacy,dipendenti diavrebbero condiviso video privati registrati dalle telecamere installate sulle auto elettriche del gruppo per finalità legate alla guida assistita e autonoma, anche a ..., per esempio, ha tagliato i prezzi a gennaio, rendendo la sua Model Y più economica del 20%, ...anche i suoi rialzi mostrano che si tratta di una scommessa volatile e speculativa secondo...

Dipendenti Tesla condividevano video privati registrati dalle auto macitynet.it

Se dovessimo fidarci di ciò che Tesla dichiara a riguardo delle immagini catturate dalle sue auto, ci sentiremmo in una botta di ferro. Se guardiamo, ad esempio, alla pagina di supporto della Model 3, ...Durante l’incontro con gli investitori di qualche settimana fa, Tesla ha anticipato alcune informazioni riguardo ai suoi prossimi veicoli. Infatti, l’Investor Day di quest’anno si è concentrato sul ...