Terracina Violenza su minore | il catechista resta in silenzio davanti al giudice | arrestato convalidato

(Di venerdì 7 aprile 2023)– E’ rimasto in, avvalendosi della facoltà di non rispondere, il 36enne educatore parrocchiale diche, finito ai domiciliari con le gravi accuse di atti sessuali ai danni di due ragazzine di 12 e 15 anni, è comparsoil Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per l’interrogatorio di garanzia. All’uomo L'articolo Temporeale Quotidiano.

TERRACINA – Delle due vittime, di 12 e 15 anni, era diventato un confidente molto di più di un educatore e di animatore volontario, mansioni che svolgeva presso il frequentato discepolato di una nota ...