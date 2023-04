Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme, ma il figlio di una delle due è grave... (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha e Mujgan danno alla luce i loro bambini insieme, però c'è un problema... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela! Leggi su comingsoon (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle nuove puntate didanno alla luce i loro bambini, però c'è un problema... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano ledell'amata telenovela!

