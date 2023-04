Terra Amara 2 anticipazioni 7 Aprile 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Zuleyha porta a Mujgan un piatto tradizionale di Adana come gesto di benvenuto alla tenuta. La dottoressa ricambia con un piatto tipico di Istanbul, che – tra l’altro – è anche la pietanza preferita di Yilmaz. Questo è un dettaglio che non passa in sordina: Zuleyha se ne L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di venerdì 7 aprile 2023) Zuleyha porta a Mujgan un piatto tradizionale di Adana come gesto di benvenuto alla tenuta. La dottoressa ricambia con un piatto tipico di Istanbul, che – tra l’altro – è anche la pietanza preferita di Yilmaz. Questo è un dettaglio che non passa in sordina: Zuleyha se ne L'articolo proviene da MediaTurkey.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara 2 anticipazioni 7 Aprile 2023 - PaoloX68 : RT @BlobRai3: ' AMARA TERRA MIA...'. (La storia si ripete sempre due volte...'). ' 'Non c’è niente di più profondamente legato alla nostra… - tata_974 : RT @BlobRai3: ' AMARA TERRA MIA...'. (La storia si ripete sempre due volte...'). ' 'Non c’è niente di più profondamente legato alla nostra… - DavidBlack1980 : RT @BlobRai3: ' AMARA TERRA MIA...'. (La storia si ripete sempre due volte...'). ' 'Non c’è niente di più profondamente legato alla nostra… - BlobRai3 : ' AMARA TERRA MIA...'. (La storia si ripete sempre due volte...'). ' 'Non c’è niente di più profondamente legato al… -