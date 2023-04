Teona Strugar Mitevska racconta una scena di L’appuntamento (Di venerdì 7 aprile 2023) “La scena era stata scritta in modo completamente diverso, ma alla fine della giornata di lavorazione ho capito che non funzionava”, spiega la regista. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) “Laera stata scritta in modo completamente diverso, ma alla fine della giornata di lavorazione ho capito che non funzionava”, spiega la regista. Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastellanPaola1 : RT @BalcaniCaucaso: Spesso scriviamo di #film che poi non girano - purtroppo - nelle #saleitaliane. Questa volta non è così. Questa primave… - MadMassit : Il ritorno di Teona Strugar Mitevska con L'appuntamento: la recensione in anteprima @teodora_film #Lappuntamento… - RollingStoneita : Il film di Teona Strugar Mitevska racconta la guerra nell’ex Jugoslavia in modo inedito ed emotivo. E, nell’epoca d… - SassiPaolo : RT @mentinfuga: Appuntamento (e ritorno) a Sarajevo con Teona Strugar Mitevska - - mentinfuga : Appuntamento (e ritorno) a Sarajevo con Teona Strugar Mitevska - -

Appuntamento (e ritorno) a Sarajevo con Teona Strugar Mitevska Dopo essere 'decollata' verso la ribalta del cinema internazionale con il precedente film Dio è donna e si chiama Petrunya , del 2019, Teona Strugar Mitevska presenta ora questo suo nuovo lavoro, The Happiest Man in the World , proposto al pubblico italiano con il titolo L'appuntamento . Proiettato a Venezia per la 79ª edizione della ... L'appuntamento, la recensione: La guerra, le ferite dei sopravvissuti e il perdono Dopo il personalissimo viaggio di Dio è donna e si chiama Petrunya , la regista macedone Teona Strugar Mitevska torna a occuparsi di identità, etnia e religione di nuovo accompagnata dalla ... L'appuntamento, di Teona Strugar Mitevska Tratto da una storia vera L'appuntamento , firmato dalla regista macedone Teona Strugar Mitevska, si svolge interamente all'interno di un grande palazzo di una Sarajevo ricostruita dalle macerie, al ... In sala L'appuntamento, uno speed dating tra vittima e carnefice La prima parte de L'APPUNTAMENTO è puro divertimento, dadaismo, pochade, ma è solo l'inizio, poche curve narrative e siamo già nel dramma. (ANSA) ... “Air – La storia del grande salto” e “Super Mario Bros.”: un grande weekend di cinema Ce n’è davvero per tutti i gusti al cinema in questo fine settimana, con Air – La storia del grande salto e Super Mario Bros. – Il film che si dividono il maggior numero di schermi. Ma la scelta non ... Dopo essere 'decollata' verso la ribalta del cinema internazionale con il precedente film Dio è donna e si chiama Petrunya , del 2019,Mitevska presenta ora questo suo nuovo lavoro, The Happiest Man in the World , proposto al pubblico italiano con il titolo L'appuntamento . Proiettato a Venezia per la 79ª edizione della ...Dopo il personalissimo viaggio di Dio è donna e si chiama Petrunya , la regista macedoneMitevska torna a occuparsi di identità, etnia e religione di nuovo accompagnata dalla ...Tratto da una storia vera L'appuntamento , firmato dalla regista macedoneMitevska, si svolge interamente all'interno di un grande palazzo di una Sarajevo ricostruita dalle macerie, al ...La prima parte de L'APPUNTAMENTO è puro divertimento, dadaismo, pochade, ma è solo l'inizio, poche curve narrative e siamo già nel dramma. (ANSA) ...Ce n’è davvero per tutti i gusti al cinema in questo fine settimana, con Air – La storia del grande salto e Super Mario Bros. – Il film che si dividono il maggior numero di schermi. Ma la scelta non ...