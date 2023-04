Tentano furto nel parcheggio di un bingo | denunciati 4 giovanissimi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Casalnuovo:neldi un, I carabinieri hanno denunciato i 4 ragazzi e restituito il veicolo al legittimo proprietarioneldi un, 4 ragazzi presi dai Carabinieri. A Casalnuovo manca poco alle 22 quando i Carabinieri della locale Tenenza “perlustrano” ildi una sala. Sono molte le auto parcheggiate ma ai militari non sfugge che 4 persone stanno trafugando in un’utilitaria pronti per portasela via. I Carabinieri intervengono e riescono a bloccare tutti e 4 i ragazzi. Sono, hanno rispettivamente 21, 20, 18 e 16 anni, ma sono già noti alle forze dell’ordine. I 4 – uno di Casoria, gli altri tre di Miano – sono ...

I 4 – uno di Casoria, gli altri tre di Miano – sono stati sorpresi con diversa attrezzatura, poi sequestrata, utilizzata proprio per lo scasso. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato.