Tensione in Medio Oriente, raid di Israele contro siti di Hamas (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle immagini i raid notturno israeliani su Gaza e le conseguenze degli attacchi su Tiro, a Sud della capitale libanese Beirut, dopo l'offensiva lanciata prima dell'alba contro obiettivi nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle immagini inotturno israeliani su Gaza e le conseguenze degli attacchi su Tiro, a Sud della capitale libanese Beirut, dopo l'offensiva lanciata prima dell'albaobiettivi nella ...

