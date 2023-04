Tennis | Torneo Marrakech Vavassori eliminato nei quarti da Evans

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? entra nelle qualificazioni del torneo #ATP1000 di Montecarlo ???? #tennis #atptour #7aprile - lorenzofares : Luca #Nardi ???? entra nelle qualificazioni del torneo #ATP1000 di Montecarlo ???? #tennis #atptour #7aprile - Aquila6811 : RT @lorenzofares: Matteo #Arnaldi ???? batte anche Mikhail Kukushkin ???? (64 61) e approda in semifinale al torneo #ATPChallenger di Murcia ????… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Matteo #Arnaldi ???? batte anche Mikhail Kukushkin ???? (64 61) e approda in semifinale al torneo #ATPChallenger di Murcia ????… -

Il 27enne tennista torinese, proveniente dalle qualificazioni e mai così avanti undel circuito 'maggiore', si è arreso per 6 - 3 7 - 5 al britannico Daniel Evans, 30esimo del ranking e testa ...Niente da fare per Andrea Vavassori che, nel match valevole per i quarti di finale delAtp di Marrakech 2023 , viene sconfitto in due set 6 - 3 7 - 5 dal britannico Daniel Evans . Quest'ultimo, dunque, approda in semifinale dove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo ...Carlos e Jannik, i cui confronti sono molto duri, saranno quelli che guideranno ilmondiale ... ha commentato anche la novità di quest'anno per il'1000' spagnolo, nonché le stesse novità ...

Montecarlo nobile decaduta Perché i big guardano altrove La Gazzetta dello Sport

Il torinese, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso al britannico per 6-3 7-5 MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) - Andrea Vavassori si ferma nei quarti di finale nel "Grand Prix Hassan II", torneo ...Il prossimo torneo di MonteCarlo (al via domenica fino al 16 aprile) perde un altro protagonista. A dare l'ultimo forfait, infatti, è Fabio Fognini: infortunatosi alla caviglia durante il 'derby' ...