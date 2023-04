Tennis, la top-5 alla portata di Jannik Sinner secondo i book-makers: maggiori possibilità per la prima vittoria negli Slam (Di venerdì 7 aprile 2023) Salgono le quotazioni. Jannik Sinner ha chiuso il primo trimestre del 2023 tra tanti aspetti positivi, anche se il successo di peso non è arrivato, come si sperava. L’azzurro è tornato in top-10 (n.9 del mondo) ed è attualmente n.4 della Race, classifica di rendimento che tiene conto della stagione corrente. Un segnale, quest’ultimo, di quanto l’altoatesino sia riuscito a essere continuo. Riscontri che hanno fatto salire la considerazione degli addetti ai lavori e non c’è da stupirsi se ora il nome di Jannik vada considerato sempre nel novero dei favoriti in tutti i tornei a cui prenderà parte. Parliamo ad esempio del prossimo Masters1000 di Montecarlo, il cui via è previsto dal 9 aprile, nel giorno di Pasqua, con il sorteggio del tabellone principale in programma quest’oggi alle 17.00. Non sarà certo un compito facile per il classe ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Salgono le quotazioni.ha chiuso il primo trimestre del 2023 tra tanti aspetti positivi, anche se il successo di peso non è arrivato, come si sperava. L’azzurro è tornato in top-10 (n.9 del mondo) ed è attualmente n.4 della Race, classifica di rendimento che tiene conto della stagione corrente. Un segnale, quest’ultimo, di quanto l’altoatesino sia riuscito a essere continuo. Riscontri che hanno fatto salire la considerazione degli addetti ai lavori e non c’è da stupirsi se ora il nome divada considerato sempre nel novero dei favoriti in tutti i tornei a cui prenderà parte. Parliamo ad esempio del prossimo Masters1000 di Montecarlo, il cui via è previsto dal 9 aprile, nel giorno di Pasqua, con il sorteggio del tabellone principale in programma quest’oggi alle 17.00. Non sarà certo un compito facile per il classe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, la top-5 alla portata di Jannik Sinner secondo i book-makers: maggiori possibilità per la prima vittoria ne… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Sinner scala la classifica: per i bookie la top 5 è alla portata, in quota anche il primo Slam - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Sinner scala la classifica: per i bookie la top 5 è alla portata, in quota anche il primo Slam - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Sinner scala la classifica: per i bookie la top 5 è alla portata, in quota anche il primo Slam - napolimagazine : Tennis, Sinner scala la classifica: per i bookie la top 5 è alla portata, in quota anche il primo Slam -