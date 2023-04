Tennis in tv oggi | quando giocano Musetti | Cecchinato | Vavassori e Nuria Brancaccio 7 aprile

(Di venerdì 7 aprile 2023) Giornata dedicata ai quarti di finale dei tornei ATP e WTA in corso: a Marrakech dalle 12.30 italiane Andreasfiderà il britannico Daniel Evans, mentre nel terzo match previsto sullo stesso campo Lorenzoaffronterà il transalpino Alexandre Muller. All’Estoril, invece, dalle 13.00 italiane Marcose la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, infine a Bogotá, dalle 17.00 italianescenderà in campo contro la tedesca Tatjana Maria, numero 2 del seeding. Gli incontri dei quattro italiani verranno trasmessi in diretta tv su SuperHD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix eTV (per gli uomini) o WTA TV (per le donne). OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri degli ...

'The World vs. Boris Becker' è il nuovo documentario in due parti disponibile dasu Apple TV+. The World vs. Boris Becker è un documentario in due parti del regista premio ...un mito del...

La 'settimana cuscinetto' sta per terminare. Dopo i primi giorni di assestamento sulla terra battuta tra Houston, Marrakech ed Estoril, si vola fino a Montecarlo per il primo Masters1000 sul rosso. Ne ...