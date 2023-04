Tennis, ATP Montecarlo 2023: i favoriti. Torna Djokovic, Tsitsipas e Ruud per svoltare la stagione (Di venerdì 7 aprile 2023) La ‘settimana cuscinetto’ sta per terminare. Dopo i primi giorni di assestamento sulla terra battuta tra Houston, Marrakech ed Estoril, si vola fino a Montecarlo per il primo Masters1000 sul rosso. Nel Principato non saranno presenti tutti i grandi nomi, spiccano le assenze ad esempio di Rafa Nadal, che manca l’appuntamento con il ‘giardinetto di casa’ (11 vittorie) e Carlos Alcaraz. Ma dopo l’assenza al Sunshine Double statunitense, Torna Novak Djokovic. E come sempre, sarà affamatissimo. Il serbo è Tornato numero 1 al mondo in questa settimana ‘ringraziando’ Jannik Sinner che ha battuto Alcaraz in semifinale, e avrà voglia di imporre subito la legge del più forte. Quella che si è già vista all’Australian Open; anche se, in fondo, non è mai stato tra i suoi tornei preferiti, vinto ‘solo’ due volte tra 2013 e 2015. Se ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) La ‘settimana cuscinetto’ sta per terminare. Dopo i primi giorni di assestamento sulla terra battuta tra Houston, Marrakech ed Estoril, si vola fino aper il primo Masters1000 sul rosso. Nel Principato non saranno presenti tutti i grandi nomi, spiccano le assenze ad esempio di Rafa Nadal, che manca l’appuntamento con il ‘giardinetto di casa’ (11 vittorie) e Carlos Alcaraz. Ma dopo l’assenza al Sunshine Double statunitense,Novak. E come sempre, sarà affamatissimo. Il serbo èto numero 1 al mondo in questa settimana ‘ringraziando’ Jannik Sinner che ha battuto Alcaraz in semifinale, e avrà voglia di imporre subito la legge del più forte. Quella che si è già vista all’Australian Open; anche se, in fondo, non è mai stato tra i suoi tornei preferiti, vinto ‘solo’ due volte tra 2013 e 2015. Se ...

