Tennis: Atp Marrakech, Vavassori ko ai quarti (Di venerdì 7 aprile 2023) Marrakech, 7 apr. - (Adnkronos) - Andrea Vavassori esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Marrakech (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 201 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'inglese Daniel Evans, numero 30 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 49 minuti.

