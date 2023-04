Tennis: Atp Marrakech, Musetti eliminato ai quarti (Di venerdì 7 aprile 2023) Marrakech, 7 apr. - (Adnkronos) - Prosegue anche in Marocco il deludente 2023 di Lorenzo Musetti. Il 21enne azzurro esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Marrakech (terra, montepremi 562.815 euro). Il toscano, numero 21 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne francese Alexandre Muller, numero 124 Atp, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 dopo un'ora e 54 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - (Adnkronos) - Prosegue anche in Marocco il deludente 2023 di Lorenzo. Il 21enne azzurro esce di scena aidi finale del torneo Atp 250 di(terra, montepremi 562.815 euro). Il toscano, numero 21 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne francese Alexandre Muller, numero 124 Atp, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 dopo un'ora e 54 minuti.

