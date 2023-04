Tennis: Atp Estoril, Cecchinato in semifinale (Di venerdì 7 aprile 2023) Estoril, 7 apr. - (Adnkronos) - Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale dell'Atp 250 dell'Estoril (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 96 del mondo, supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 24 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) dopo due ore di partita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - (Adnkronos) - Marcosi qualifica per ladell'Atp 250 dell'(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 96 del mondo, supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 24 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) dopo due ore di partita.

