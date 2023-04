Tennessee, due deputati dem protestano contro le armi dopo la strage a scuola: espulsi dalla maggioranza repubblicana (Di venerdì 7 aprile 2023) Avevano sfilato al corteo con altre migliaia di persone in una manifestazione contro le armi, a pochi giorni dalla strage avvenuta alla Covenant School di Nashville, Tennessee, in cui sono state uccise sei persone, tra cui tre bambini. L’ennesima sparatoria avvenuta in una scuola negli Stati Uniti. Ma quella partecipazione ha determinato la loro espulsione dalla Camera nazionale. La maggioranza repubblicana dello Stato del Tennessee ha infatti espulso due deputati democratici, Justin Jones e Justin Pearson, mentre è stata salvata dal voto dell’assemblea Gloria Johnson. Si tratta di un voto che la Camera ha usato pochissime volte nella storia. La Casa Bianca ha fortemente condannato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Avevano sfilato al corteo con altre migliaia di persone in una manifestazionele, a pochi giorniavvenuta alla Covenant School di Nashville,, in cui sono state uccise sei persone, tra cui tre bambini. L’ennesima sparatoria avvenuta in unanegli Stati Uniti. Ma quella partecipazione ha determinato la lorooneCamera nazionale. Ladello Stato delha infatti espulso duedemocratici, Justin Jones e Justin Pearson, mentre è stata salvata dal voto dell’assemblea Gloria Johnson. Si tratta di un voto che la Camera ha usato pochissime volte nella storia. La Casa Bianca ha fortemente condannato la ...

