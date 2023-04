Temporali sparsi tra Pasqua e Pasquetta, poi migliora (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Un fronte perturbato proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento meteo in Italia: piogge e Temporali sparsi prima al Nord e poi, entro le prime ore di domani, anche sulle regioni del Centro. Instabilità ancora protagonista per il giorno di Pasqua con possibilità di acquazzoni e Temporali soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, ed ancora fenomeni a Pasquetta, più probabili al Sud. È lo scenario disegnato dagli esperti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano il ritorno dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo. Attenzione però, perchè "potrebbe comunque essere solo una parentesi seguita da una nuova perturbazione atlantica entro la metà del mese". Previsioni meteo per ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Un fronte perturbato proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento meteo in Italia: piogge eprima al Nord e poi, entro le prime ore di domani, anche sulle regioni del Centro. Instabilità ancora protagonista per il giorno dicon possibilità di acquazzoni esoprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, ed ancora fenomeni a, più probabili al Sud. È lo scenario disegnato dagli esperti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano il ritorno dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo. Attenzione però, perchè "potrebbe comunque essere solo una parentesi seguita da una nuova perturbazione atlantica entro la metà del mese". Previsioni meteo per ...

