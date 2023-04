Tempesta d'amore, puntate italiane: la sconvolgente scoperta di Paul (Di venerdì 7 aprile 2023) Paul Lindbergh farà presto una sconvolgente scoperta a Tempesta d'amore, come segnalano gli spoiler relativi alle prossime puntate italiane. Il giovane, negli ultimi tempi, sta soffrendo di attacchi di panico, soprattutto da quando ha saputo che Manuela von Thalheim, la sorellina di Henning e cugina di Constanze è morta dopo essere stata investita da un pirata della strada. Paul non riuscirà a capire perché ogni volta che entra in macchina per mettersi al volante venga assalito da una terribile ansia. Tuttavia, l'arrivo di sua nonna Anna al Fürstenhof inizierà a sciogliere molti dubbi del giovane, soprattutto perché Paul avrà anche dei flashback relativi al suo passato. A quel punto, Lindbergh vorrà vederci chiaro e valuterà di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 aprile 2023)Lindbergh farà presto unad', come segnalano gli spoiler relativi alle prossime. Il giovane, negli ultimi tempi, sta soffrendo di attacchi di panico, soprattutto da quando ha saputo che Manuela von Thalheim, la sorellina di Henning e cugina di Constanze è morta dopo essere stata investita da un pirata della strada.non riuscirà a capire perché ogni volta che entra in macchina per mettersi al volante venga assalito da una terribile ansia. Tuttavia, l'arrivo di sua nonna Anna al Fürstenhof inizierà a sciogliere molti dubbi del giovane, soprattutto perchéavrà anche dei flashback relativi al suo passato. A quel punto, Lindbergh vorrà vederci chiaro e valuterà di ...

