Tel Aviv | un' auto punta la folla sul lungomare | morto Alessandro Parini | turista romano di 35 anni

(Di venerdì 7 aprile 2023) Attentato Tel- Doveva essere una serata da passare in allegria, per quel gruppo di giovani turisti arrivati in Israele solo poche ore prima per trascorrere qui, a Tel, la Pasqua. Stavano...

Era un arabo israeliano l'assassino di Alessandro Parini, 35 anni, romano, persona gentile e curiosa del mondo, la cui unica "colpa" era di essersi trovato a passeggiare sul lungomare dial ...in un attentato terroristico è rimasto ucciso l'avvocato italiano Alessandro Parini , di 35 anni, appena giunto in Israele per trascorrervi la vacanze pasquali. Sono decine le vittime degli ...L'attentato di, dove ha perso la vita Alessandro Parini, è solo l'ultimo in ordine cronologico degli attacchi terroristici in cui hanno perso la vita cittadini italiani. Da Dacca al Bataclan, Da Sharm el ...

L'uccisione dell'italiano Alessandro Parini a Tel Aviv non provocherà nessuna escalation del conflitto israelo-palestinese ...