Tel Aviv, doppio attacco: 1 morto e 6 feriti (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ di un israeliano sui 30 anni morto e almeno sei feriti il bilancio di due attacchi terroristici a Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un sospetto ha aperto il fuoco ed è stato poi ‘neutralizzato’ e poi un aggressore ha tentato di investire dei pedoni prima che la sua auto si ribaltasse. La persona alla guida è stata arrestata. Tra i feriti ci sarebbero due turisti, le cui condizioni non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ di un israeliano sui 30 annie almeno seiil bilancio di due attacchi terroristici a Tel. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un sospetto ha aperto il fuoco ed è stato poi ‘neutralizzato’ e poi un aggressore ha tentato di investire dei pedoni prima che la sua auto si ribaltasse. La persona alla guida è stata arrestata. Tra ici sarebbero due turisti, le cui condizioni non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - saulyc5 : RT @BenYaniv1: Terrore a Tel Aviv: il momento in cui è iniziata la follia omicida dei terroristi. - vshimon25 : RT @AmbAlonBar: Voglio esprimere il mio shock per un altro terribile attacco terroristico questa sera a Tel Aviv, contro persone innocenti.… - slide75 : RT @DaniSbrollini: Questa sera ci arriva una notizia tragica, un attentato sul lungomare di Tel Aviv e una delle due vittime è un turista i… - Vladimirdicost : RT @Agenzia_Ansa: 'Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv'. Lo scrive la Farnesina in un tweet aggiungendo che 'l'Unit… -