Tel Aviv | auto sulla folla e spari | morto un turista italiano di 30 anni | feriti altri connazionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : È un turista italiano la vittima dell'attentato a Tel Aviv di stasera. Secondo i media israeliani ci sarebbe una se… - fanpage : ULTIM'ORA Sospetto attentato a Tel Aviv. Ci sono feriti: - HSkelsen : Attacco terroristico a Tel Aviv, auto sulla folla. Sembra che tutte le vittime erano turisti. Morto un italiano.… - AlbertoLela : Un turista italiano di 30 anni è morto poco fa in un attentato a Tel Aviv. Ho i brividi a pensare che quel 30enne… - mirko60036887 : RT @GeopoliticalCen: Attentato a Tel Aviv. Morta una persona. A volte il terrore è molto più vicino di quello che pensiamo. -

Un veicolo è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare a Tel Aviv, in Israele. Varie persone sono state ferite, alcune in modo grave: secondo la tv israeliana uno dei passanti travolti è morto poco dopo. La vittima è un turista italiano di 30 anni. E' di un israeliano sui 30 anni morto e almeno sei feriti il bilancio di due attacchi terroristici a Tel Aviv. Il sospetto che ha aperto il fuoco è stato "neutralizzato".

Secondo la Radio Militare e un giornalista della tv Canale 14, la vittima dell'attentato a Tel Aviv è un turista «cittadino italiano» di circa 30 anni che si trovava sul luogo. Altri cinque turisti ...Almeno sei persone sono rimaste ferite e una è morta in un attentato avvenuto in Israele, nel centro di Tel Aviv. Lo riporta la stampa israeliana citando il Magen David Adom, la Croce Rossa israeliana ...