Tel Aviv | auto sulla folla e spari | morto Alessandro Parini | turista italiano di 35 anni Almeno altri sette feriti Netanyahu richiama i

Un altro italiano sarebbe tra le varie persone rimaste ferite. Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite a, dopo che un'auto si è scagliata contro i pedoni sul lungomare. L'uomo alla guida dell'auto, un arabo israeliano, sarebbe stato ucciso mentre cercava di sparare dopo aver travolto le persone. ...Un turista italiano, Alessandro Parini, è morto in un attentato sul lungomare di, in Israele, nel quale sarebbero rimasti feriti altri connazionali insieme a tre cittadini britannici. Il ministro degli Esteri israeliano ha parlato di 'attentato terroristico'. Il presunto ...Un turista italiano Alessandro Parini di 35 anni, originario di Roma , è rimasto ucciso e un altro connazionale sarebbe invece ferito insieme a tre britannici in due attentati in Israele a: uno a Kaufmann Street, sul lungomare della capitale, e l'altro vicino a Charles Clore Park. Secondo i media locali sul lungomare un sospetto ha aperto ed è stato poi 'neutralizzato' mentre ...

Attentato a Tel Aviv, auto sulla folla: "Morto un turista italiano, almeno altri 6 turisti feriti" RaiNews

