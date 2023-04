Teatro Planet | dal 13 al 23 aprile in scena Mirandolina di Carlo Goldoni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capitanotennis : Teatro Planet “Mirandolina”, di Carlo Goldoni, Nella locandiera, Mirandolina gestisce una locanda con l'aiuto del c… - TeatroAngioino : Sabato 15 aprile al teatro Angioino di Mola di Bari “Ubu Re” commedia di Alfred Jarry - TeatroAngioino : Sabato 15 aprile al teatro Angioino di Mola di Bari “Ubu Re” commedia di Alfred Jarry -

'Mirandolina' di Goldoni alL'opera di Goldoni, adattata e diretta da Caterina Costantini, sarà in scena da giovedì 13 a domenica 23 aprile aldi Roma. Ne La locandiera di Carlo Goldoni , ...... dove sarà assegnato, dal pubblico presente, il riconoscimento Green, che andrà all'opera ...giurie per le sezioni del festival e per loro sono previste tre mattinate di proiezione alRasi,...Al foyer delMarrucino hanno illustrato dossier e i prossimi passi il sindaco Diego Ferrara, ... Tante altre azioni: albeach con 50mila euro abbiamo sostituito la sabbia e presto ci sarà ...

SEGNALAZIONE CS "MIRANDOLINA" DI GOLDONI AL TEATRO ... politicamentecorretto.com

L'opera di Goldoni, adattata e diretta da Caterina Costantini, sarà in scena da giovedì 13 a domenica 23 aprile al Teatro Planet di Roma.Una scintilla per i tre ideatori: il creativo belga Stijn Jansen, la fotografa Elisabetta Zaboli e Sara Michieletto, violino primo del Teatro La Fenice di Venezia, che ci racconta: “È stata ...