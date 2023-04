Taxi - A Milano aumenterà il numero delle collaborazioni familiari (Di venerdì 7 aprile 2023) A Milano aumenterà la disponibilità di Taxi. Non perché crescerà il numero delle licenze, come da più parti auspicato e mai ottenuto per la forte opposizione della categoria, ma perché lo stesso numero di vetture potrà restare in circolazione per un maggior numero di ore, incrementando così il totale delle corse disponibili. il frutto dell'accordo raggiunto nella commissione Taxi del comune tra l'assessora alla Mobilità Arianna Censi e i rappresentanti dei titolari delle auto pubbliche. Da metà aprile, per la durata di due mesi, sarà infatti attivato un bando che offrirà la possibilità d'incrementare il numero delle collaborazioni familiari che ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 aprile 2023) Ala disponibilità di. Non perché crescerà illicenze, come da più parti auspicato e mai ottenuto per la forte opposizione della categoria, ma perché lo stessodi vetture potrà restare in circolazione per un maggiordi ore, incrementando così il totalecorse disponibili. il frutto dell'accordo raggiunto nella commissionedel comune tra l'assessora alla Mobilità Arianna Censi e i rappresentanti dei titolariauto pubbliche. Da metà aprile, per la durata di due mesi, sarà infatti attivato un bando che offrirà la possibilità d'incrementare ilche ...

