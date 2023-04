(Di venerdì 7 aprile 2023) Edoardo“risponde”parole diche lo ha accusato di essere unper via del suo percorso al Grande Fratello Vip e le dinamiche messe in piedi dopo il suo ingresso.risponde adopo il GF Vip, intervistata da Chi Magazine, ha svelato quando avrebbe sentito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeBernardoLaura : @BITCHYFit La Sig.ra Bruganelli continua a dare del manipolatore a Tavassi perché farebbe una figura di ?? se dicess… - blogtivvu : “Tavassi è un manipolatore”: l’ex vippone replica alle accuse di Sonia Bruganelli, ecco in che modo - Novella_2000 : Tavassi scopre le parole di Sonia Bruganelli sul suo conto e risponde: 'Ma cosa ho manipolato?' #incorvassi - CatiusciaFarru1 : @koala_wednesday tavassi è sempre stato così eri tu che all'interno del reality gli avevi attaccato l'etichetta di… - Reborn21G : Dare un opinione è un conto.Convincere a tutti i costi una persona o più a pensare la tua stessa opinione è un'altr… -

È stato il concorrente più, così come riportano i colleghi di Biccy.it , ha risposto indirettamente alle parole dell'opinionista del Grande Fratello Vip tramite una Room su ...Così come ho detto a Edoardoche è stato unma ce l'avevo con il giocatore e non con la persona . È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io ...e la replica a Sonia Bruganelli: 'Io non mi ritengo un'. In uno space su Twitterha risposto indirettamente alle accuse mosse da Sonia Bruganelli: ' Per qualcuno sono ...

Tavassi risponde alla Bruganelli che gli ha dato del manipolatore Biccy

Edoardo Tavassi “risponde” alle parole di Sonia Bruganelli che lo ha accusato di essere un manipolatore per via del suo percorso al Grande Fratello Vip e le dinamiche messe in piedi dopo il suo ...In una room su Twitter Edoardo Tavassi ha sferrato la sua replica a Sonia Bruganelli, che gli ha dato del manipolatore Edoardo Tavassi nelle scorse ore è stato protagonista di una room su Twitter. Nel ...