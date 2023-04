"Tanti dicono caz....". Zangrillo sbotta contro le fake news su Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) Davanti alle notizie che si rincorrono, spesso senza fondamento, Alberto Zangrillo sbotta all'uscita dall'ospedale: "Dissertano su cose che non conoscono" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Davanti alle notizie che si rincorrono, spesso senza fondamento, Albertoall'uscita dall'ospedale: "Dissertano su cose che non conoscono"

"Quello che dovevo dire l'ho detto. Sono stanco. Buonanotte", ha poi concluso prima di rientrare nel suo studio senza aggiungere niente a quanto già dichiarato, per poi uscire definitivamente dalla ...