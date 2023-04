Tajani: Berlusconi ha riposato bene, vogliamo essere ottimisti (Di venerdì 7 aprile 2023) "Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo e mi ha detto che (Silvio Berlusconi) ha riposato bene, è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure e questo ci fa ben sperare. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) "Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo e mi ha detto che (Silvio) ha, è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure e questo ci fa ben sperare. ...

