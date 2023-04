Taiwan: Tsai tornata dal viaggio in Centroamerica con scali Usa (Di venerdì 7 aprile 2023) La presidente Tsai Ing - wen è rientrata a Taiwan, concludendo la missione di 10 giorni che l'ha portata in Centroamerica (da Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 Paesi con cui l'isola ha relazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) La presidenteIng - wen è rientrata a, concludendo la missione di 10 giorni che l'ha portata in(da Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 Paesi con cui l'isola ha relazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : La presidente taiwanese deve rassicurare l'opinione pubblica: i nostri alleati ci sono. Per lo speaker del Congress… - DanCoop80059329 : ?? Taiwan???? è il fulcro degli interessi della Cina????, che non scenderà a compromessi. E' il duro avvertimento del pr… - GiorgioAntonel1 : RT @CCKKI: ???????? #Taiwan, oltre 50 gruppi politici e civili #protestano venerdì all'aeroporto di Taoyuan per l'incontro con lo speaker della… - Pax26632587 : RT @ultimenotizie: La #Cina annuncia una serie di sanzioni contro la Reagan Library, l'Hudson Institute e dei loro direttori, come ritorsio… - marielSiviglia : RT @riannuzziGPC: Mentre Pechino accoglieva leader politici dall’Europa e dal Medio Oriente, Washington confermava la sua intenzione di ina… -