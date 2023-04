Taiwan: Cina sanziona personalità Usa collegate a visita presidente Tsai Ing-wen (Di venerdì 7 aprile 2023) Pechino, 7 apr. (Adnkronos) - La Cina ha imposto sanzioni a personalità statunitensi collegate alla visita del presidente di Taiwan negli Stati Uniti, nonché ulteriori restrizioni all'ambasciatore de facto di Taiwan negli Stati Uniti. Le sanzioni hanno preso di mira la biblioteca Ronald Reagan, che ha ospitato l'incontro tra la presidente Tsai Ing-wen e lo speaker americano Kevin McCarthy, e l'Hudson Institute, che ha ospitato Tsai a New York e le ha consegnato un premio. Sono stati elencati quattro cittadini statunitensi, tra cui il presidente e direttore dell'Hudson Institute, e l'attuale capo ed ex direttore della Fondazione Reagan. Una seconda tornata di sanzioni è stata indirizzata anche contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Pechino, 7 apr. (Adnkronos) - Laha imposto sanzioni astatunitensialladeldinegli Stati Uniti, nonché ulteriori restrizioni all'ambasciatore de facto dinegli Stati Uniti. Le sanzioni hanno preso di mira la biblioteca Ronald Reagan, che ha ospitato l'incontro tra laIng-wen e lo speaker americano Kevin McCarthy, e l'Hudson Institute, che ha ospitatoa New York e le ha consegnato un premio. Sono stati elencati quattro cittadini statunitensi, tra cui ile direttore dell'Hudson Institute, e l'attuale capo ed ex direttore della Fondazione Reagan. Una seconda tornata di sanzioni è stata indirizzata anche contro ...

