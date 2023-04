Taglio alberi a Fosso Santa Lucia, il chiarimento dell’ordine degli Agronomi (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’area su cui si stanno eseguendo i lavori di Taglio è un’area privata di 3000 mq, regolarmente autorizzata (ai sensi del Regolamento Regionale nr.3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii.) dagli Enti delegati competenti”, spiega Antonio Capone presidente dell’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Ieri sul posto anche il Corpo dei Carabinieri Forestali che ha verificato la regolarità del Taglio e il rispetto delle particelle e della superficie autorizzata. “L’esecuzione di tale Taglio – precisa Capone – in continuità con quanto già disposto da un’ ordinanza del Comune di Avellino, pone l’obiettivo di mettere in sicurezza, nel pieno rispetto della pubblica e privata incolumità, la fascia arborea a ridosso del fiume Fenestrelle, che in caso di crollo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’area su cui si stanno eseguendo i lavori diè un’area privata di 3000 mq, regolarmente autorizzata (ai sensi del Regolamento Regionale nr.3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii.) dagli Enti delegati competenti”, spiega Antonio Capone presidentedei Dottorie Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Ieri sul posto anche il Corpo dei Carabinieri Forestali che ha verificato la regolarità dele il rispetto delle particelle e della superficie autorizzata. “L’esecuzione di tale– precisa Capone – in continuità con quanto già disposto da un’ ordinanza del Comune di Avellino, pone l’obiettivo di mettere in sicurezza, nel pieno rispetto della pubblica e privata incolumità, la fascia arborea a ridosso del fiume Fenestrelle, che in caso di crollo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Taglio alberi Fosso Santa Lucia, gli agronomi: nessun abuso, è un'area privata #Avellino - harbingerist : periodo più orrendo di animal crossing nh il cazzo di coniglio della pasqua nn è possibile che taglio e scuoto gli… - muoversintoscan : ?? #SP103 “Di Bivigliano”, senso unico alt e chiusura per brevi periodi per taglio e rimozione delle piante per la… - GrossetoNotizie : Gambassi: 'Taglio indiscriminato di alberi nel bosco, il Comune intervenga' - - Angelo16963582 : @Roma Ma oltre il semplice collocamento degli alberi c'è poi un contratto di manutenzione pluriennale di potatura e… -