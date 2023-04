Taffo | “Al nostro tweet su Berlusconi è stato dato tono sbagliato | noi ironici ma mai cattivi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Alun. Se chi oggi fa polemica seguirà i nostri canali, si renderà conto che hanno preso un po’ tutti un abbaglio. Siamo, cinici ma mai. Non abbiamo mai augurato la morte a nessuno e non èinteresse”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro, dell’omonima agenzia funebre, commentando le critiche ricevute in queste ore per ilsul leader di Forza Italia Silvio. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.