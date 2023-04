Tabellone Wta Bogotà 2023 | Mertens guida il seeding | Errani testa di serie numero cinque

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa della capitale colombiana. Eliseparte comediuno sui campi in altura, in condizioni sicuramente tra le più particolari dell’intero circuito. Unsenza dubbio non di grande livello, con Tatjana Maria seconda giocatrice del, seguita da Parrizas-Diaz e Rakhimova. Con ladiparte Sara, che all’esordio sfida la russa Avanesyan. Di seguito ilcompleto.WTA BOGOTAQUARTI DI FINALE Zidansek vs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Bogotà 2023: c'è Sara Errani nel tabellone colombiano - livetennisit : WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani - sportface2016 : #WTABogotà | Il tabellone principale: #Mertens guida il seeding, #Errani testa di serie numero cinque - Ubitennis : WTA Charleston, il tabellone: ci sono Pegula e Jabeur, nessuna azzurra sulla terra verde - livetennisit : WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Pegula e Jabeur guidano il seeding -

Tanta concorrenza per Svitolina " L'ultima giocatrice ad aver ottenuto l'accesso diretto alprincipale è la rumena, numero 220, Alexandra Ignatik. Questo dato certifica l'alto livello ...Le due si sono affrontate già 9 volte in carriera e i ricordi di questi incontri sono piuttosto negativi per Daria che ne ha vinto solo uno " lo scorso anno nel250 di Melbourne. Il...La 22enne di Torre del Greco vince (dominando) il secondo match in carriera a livello. Nei quarti affronterà la n°2 delTatjana Maria [Q] N. Brancaccio b. [Q] S. Kraus 6 - 2 6 - 2 La classe operaia al potere . Si potrebbe usare questa sententia per descrivere le ultime ...

WTA Miami, il tabellone completo: Raducanu-Andreescu al primo ... SuperTennis

Tanta concorrenza per Svitolina – L’ultima giocatrice ad aver ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale è la rumena, numero 220 WTA, Alexandra Ignatik. Questo dato certifica l’alto livello ...La bielorussa si arrende in due set a Kalinskaya, unica non testa di serie ancora in gara. Ai quarti anche Badosa, Keys, Kasatkina e Bencic ...