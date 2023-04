Swamp Thing | James Mangold conferma che è sceneggiatore e regista del film DC

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GioelePaglia : James Mangold sta scrivendo il film di Swamp Thing per la DC in contemporanea con quello di Star Wars… - badtasteit : #JamesMangold sta scrivendo il film di Swamp Thing per la DC in contemporanea con quello di Star Wars - ArrowverseITA : #swampthing: Secondo #virginiamadsen la cancellazione della serie TV è stata una delusione... - GianlucaOdinson : Swamp Thing: secondo Virginia Madsen la cancellazione della serie tv è stata una delusione | TV -… -

James Mangold , durante la Star Wars Celebration 2023, ha confermato che sta lavorando al film diper la DC. Durante l'evento il filmmaker è stato confermato come uno degli artisti impegnati nello sviluppo di uno dei prossimi lungometraggi della saga e ha parlato dei suoi progetti ...Il regista James Mangold ha confermato alla Star Wars Celebration che sta scrivendo la sceneggiatura didei DC ...In una recente intervista con Collider , James Mangold ha confermato quanto aveva già lasciato intendere qualche settimana fa: sarà firmato da lui il film diper i DC Studios. LEGGI -: James Mangold vicino a dirigere il film DC Studios LEGGI - Star Wars: James Mangold parla del suo film ambientato 25.000 anni prima di Episodio IV ' ...

James Mangold ha già iniziato a scrivere il film su Swamp Thing ed ... Comics Universe

Durante la Star Wars Celebration di oggi, infatti, a sorpresa sono arrivate conferme per quanto riguarda uno dei film annunciati dal nuovo capo degli Studios, James Gunn – ovvero Swamp Thing.The movie is called Bog, the lake is called “Bog Lake,” and there’s really more lake than bog going on, but we’re still meant to believe there’s some kind of Swamp Thing or Black Lagoon situation at ...