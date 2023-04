Sventata una rapina in un bar del centro città | bloccato il rapinatore con 35 Euro

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio una pattuglia motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, mentre percorreva via Santa Maria di Costantinopoli (zona Museo), allertata da un cittadino é intervenuta all’interno del bar “Principe di Napoli”. Era in atto unada parte di un uomo che, armato di coltello, ha ferito il proprietario ed alle mani un cliente. I militari e altri clienti sono riusciti a bloccare iltore con ancora in mano il coltello. Il delinquente si era impossessato della somma di 35. Sul posto 118 per le cure del caso ai due feriti. Attività in corso da parte delle forze dell’ordine L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabryMalvagia13 : RT @squopellediluna: Poteva essere una strage ancora più grnde, ancora più immane, di quella consumatasi a Cutro. Se è stata evitata, se c… - elios_skia : RT @squopellediluna: Poteva essere una strage ancora più grnde, ancora più immane, di quella consumatasi a Cutro. Se è stata evitata, se c… - angela_massi : RT @squopellediluna: Poteva essere una strage ancora più grnde, ancora più immane, di quella consumatasi a Cutro. Se è stata evitata, se c… - riccard77650870 : RT @Miti_Vigliero: C'è voluta una pazienza infinita a fabbricarla... Alessandria. Sventata clamorosa evasione: trovata corda di 44 metri f… - StefanoGalieni : RT @squopellediluna: Poteva essere una strage ancora più grnde, ancora più immane, di quella consumatasi a Cutro. Se è stata evitata, se c… -

Poste Italiane - a Cagliaritruffa ai danni di un cliente Insospettiti daoperazione a sportello "guidata" telefonicamente, il direttore e il personale di due uffici di Poste Italiane di Cagliari convincono un ...truffa ai danni di un anziano cliente delle Poste a Cagliari. Insospettiti daoperazione a sportello guidata telefonicamente, il direttore e il ...... i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ha potuto scegliere di eliminare... ma questa possibilità è statadalla busta nera di puntata, che ha svelato la natura non ...

Sventata una truffa nell'ufficio postale di via Simeto a Cagliari Il Tamburino Sardo

Per la cronaca, è la seconda volta in una settimana che una commessa sventa una rapina. Era successo anche il lunedì precedente nella centralissima via Cavour, quando la dipendente di una gioielleria ...Ma non solo: restando in tema, Rocky Morton ha spiegato come il coinvolgimento di Nintendo nello sviluppo del film di Super Mario degli anni ’90 avrebbe sventato la catastrofe. Infine, il nuovo film ...