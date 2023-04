Svelata una nuova immagine del Concept Lancia

(Di venerdì 7 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Luca Napolitano, il CEO del marchio, mostra in anteprima un’altradelche svela gli interni accoglienti, eclettici e sostenibili del manifesto del Brand. “Il nuovo, il manifesto 100% eclettico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni riunisce i valori del design degli interni che hanno ispirato lo sviluppo dei nostri futuri modelli: italianità, eclettismo, home feeling e rivisitazione della tradizione. Ilsarà la massima espressione della “Sostenibilità by” che abbiamo chiamato Sustylenability e grazie alla collaborazione con Cassina, eccellenza del made in Italy dell’arredamento di alta gamma, ci consentirà di avere degli ...

Il 15 aprile, Lancia presenterà alla Milano Design Week concept car che diventerà il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni. TORINO - Luca Napolitano, il CEO del marchio Lancia, mostra in anteprima un'altra immagine del Concept Lancia che svela gli interni accoglienti, eclettici e sostenibili del manifesto del Brand.

