Suzume: la data di uscita e il poster ufficiale del nuovo film di Makoto Shinkai

Sony Pictures ha appena diffuso la data di uscita e il poster di Suzume, il nuovo acclamato capolavoro del grande regista Makoto Shinkai: la pellicola, distribuita in esclusiva da Warner Bros Pictures Italia, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 27 aprile 2023. Presentato in anteprima all'ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso, il film è certamente uno dei titoli più attesi.

