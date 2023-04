‘Suzume’, il nuovo film di Makoto Shinkai al cinema dal 27 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, Suzume sarà nelle sale italiane dal 27 aprile. Diretto da Makoto Shinkai, Suzume è il tredicesimo film del celebre regista giapponese, dopo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio Animation of the Year del 43° edizione del Japan Academy film Awards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai ha inoltre vinto il premio Director of the Year per il film Your Name, il cui successo lo ha reso il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai The Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second. «Di base, Suzume è basato ... Leggi su funweek (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale deldi Berlino, Suzume sarà nelle sale italiane dal 27. Diretto da, Suzume è il tredicesimodel celebre regista giapponese, dopo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio Animation of the Year del 43° edizione del Japan AcademyAwards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA,ha inoltre vinto il premio Director of the Year per ilYour Name, il cui successo lo ha reso il terzoanimato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti diThe Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second. «Di base, Suzume è basato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foto_nerd : Suzume: il nuovo film di Makoto Shinkai arriva al cinema dal 27 aprile - iamfredmosby : #Suzume il nuovo film di #MakotoShinkai dopo la presentazione alla #BERLINALE arriva al cinema a fine Aprile con… - MoviesAsbury : Sony Pictures Italia ha svelato il poster italiano di #Suzume, nuovo film d’animazione di #MakotoShinkai, già prese… - MangaForevernet : Suzume: data di uscita e trailer del nuovo film di Makoto Shinkai - badtasteit : #Suzume: il poster e la data d'uscita italiana per il nuovo film animato del regista di Your Name -

Suzume: il poster e la data d'uscita italiana per il nuovo film animato del regista di Your Name La Sony Pictures Italia ha diffuso oggi il poster e la data d'uscita italiana di Suzume , il nuovo film animato di Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You , che è arrivato in Giappone già a novembre scorso. La pellicola (in originale Suzume no Tojimari ), ... Sazume, arriva nei cinema d'Italia il nuovo film del regista di Your Name Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone '. Suzume no tojimari: il trailer americano del film di Makoto Shinkai Online è approdato un trailer doppiato in inglese di Suzume no Tojimari , il nuovo film di Makoto Shinkai arrivato nei cinema nipponici lo scorso 11 novembre. GUARDA - Suzume no Tojimari: il trailer internazionale e due promo giapponesi dell'anime di ... La Sony Pictures Italia ha diffuso oggi il poster e la data d'uscita italiana di, ilfilm animato di Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You , che è arrivato in Giappone già a novembre scorso. La pellicola (in originaleno Tojimari ), ...affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone '.Online è approdato un trailer doppiato in inglese dino Tojimari , ilfilm di Makoto Shinkai arrivato nei cinema nipponici lo scorso 11 novembre. GUARDA -no Tojimari: il trailer internazionale e due promo giapponesi dell'anime di ...