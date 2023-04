Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Superbonus, Credit Agricole riavvia l'acquisto dei crediti: Creerà spazio fiscale attraverso la cessione ad imprese… -

Crédit Agricole Italia annuncia il progressivo riavvio dell'acquisto di crediti fiscali legati ale agli altri bonus edilizi. "Grazie al lavoro svolto insieme a un gruppo di imprese partner, la banca - si legge in una nota - potrà ampliare progressivamente la propria capacità fiscale, ...Dopo l'annuncio ufficiale di Unicredit, che riapre all'acquisto di crediti dae altre detrazioni fiscali per l'edilizia, arriva la notizia che anche Poste sarebbe pronta a tornare in pista, mentre aperture in questo senso nei giorni scorsi sono arrivate anche da ......stampa del 3 aprile ha annunciato di riprendere l'acquisto dei crediti fiscali daed ... come Poste,Agricole. Sono davvero grandi notizie per l'edilizia e per quanti hanno dovuto ...

Superbonus, ecco tutti i paletti per la cessione dei crediti (riaperta) Corriere della Sera

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Crédit Agricole Italia annuncia il progressivo riavvio dell'acquisto di crediti fiscali legati al superbonus e agli altri bonus edilizi. "Grazie al lavoro svolto insieme a un ...(Teleborsa) - Una proposta per smobilitare circa 40 miliardi di crediti fiscali edilizi incagliati legati al Superbonus ma anche per dare vita a uno strumento più strutturale. È quella presentata da E ...