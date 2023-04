Super Mario Bros. Il film, ecco i migliori easter egg (Di venerdì 7 aprile 2023) Super Mario Bros. Il film, partorito dal genio creativo dello studio di animazione Illumination, noto soprattutto per avere realizzato, a torto o a ragione, i Minions, non è un lavoro cinematografico ma un tour attraverso i più grandi successi di Nintendo degli ultimi 30 anni. In linea di massima, una trama esiste se si vuole fare un po' di attenzione: Mario e Luigi vengono strappati da Brooklyn per salvare il Regno dei Funghi, ma la sceneggiatura è in gran parte un meccanismo per passare da una situazione, già familiare grazie ai videogiochi, all'altra. Una visione perfetta per le prossime festività pasquali in grado di offrirci un sacchetto da due chili pieno di mini-uova referenziali, dalle musiche retrò ai cammei che si fanno notare. Di rado, un lungometraggio incentrato su un brand è stato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 aprile 2023). Il, partorito dal genio creativo dello studio di animazione Illumination, noto soprattutto per avere realizzato, a torto o a ragione, i Minions, non è un lavoro cinematografico ma un tour attraverso i più grandi successi di Nintendo degli ultimi 30 anni. In linea di massima, una trama esiste se si vuole fare un po' di attenzione:e Luigi vengono strappati da Brooklyn per salvare il Regno dei Funghi, ma la sceneggiatura è in gran parte un meccanismo per passare da una situazione, già familiare grazie ai videogiochi, all'altra. Una visione perfetta per le prossime festività pasquali in grado di offrirci un sacchetto da due chili pieno di mini-uova referenziali, dalle musiche retrò ai cammei che si fanno notare. Di rado, un lungometraggio incentrato su un brand è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Mario Sechi da capo ufficio stampa del presidente del consiglio Giorgia Meloni guadagnerà, di riffa e di raffa, 180… - evoserver : @TheSpaceCinema Super Mario in lingua originale - GianlucaOdinson : Super Mario Bros. Il Film, cosa ne pensano gli italiani di Mario? - GianlucaOdinson : Super Mario Bros: 5 cose che forse non sapete sul nuovo film Illumination e Nintendo - badtasteit : L'attore aveva interpretato Lugi nel famigerato adattamento in live action di #SuperMario -